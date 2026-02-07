Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии, отреагировала на свой дебют на Олимпиаде.

«Ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжёлая гонка. Она не задалась с самого начала. На классической части совсем было тяжело, да ещё падение меня окончательно выбило. Каша здесь везде, лыжа врезалась в снег, и я на повороте упала. На коньке чувствовала себя получше, но состояние ужасное.

На самом деле, сейчас уже идут Олимпийские игры, и я ни над чем глобально не поработаю. Может быть, только в голове какие-то ошибки проработаю. Но состояние мне моё не очень нравится. Сегодня поставлю себе «три»», — сказала Непряева в эфире Okko.