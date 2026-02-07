Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии, отреагировала на свой дебют на Олимпиаде.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
«Ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжёлая гонка. Она не задалась с самого начала. На классической части совсем было тяжело, да ещё падение меня окончательно выбило. Каша здесь везде, лыжа врезалась в снег, и я на повороте упала. На коньке чувствовала себя получше, но состояние ужасное.
На самом деле, сейчас уже идут Олимпийские игры, и я ни над чем глобально не поработаю. Может быть, только в голове какие-то ошибки проработаю. Но состояние мне моё не очень нравится. Сегодня поставлю себе «три»», — сказала Непряева в эфире Okko.
