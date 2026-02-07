Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Дарья Непряева прокомментировала своё выступление в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российская лыжница Дарья Непряева, занявшая 17-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Италии, отреагировала на свой дебют на Олимпиаде.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

«Ужаснейший скиатлон для меня, очень тяжёлая гонка. Она не задалась с самого начала. На классической части совсем было тяжело, да ещё падение меня окончательно выбило. Каша здесь везде, лыжа врезалась в снег, и я на повороте упала. На коньке чувствовала себя получше, но состояние ужасное.

На самом деле, сейчас уже идут Олимпийские игры, и я ни над чем глобально не поработаю. Может быть, только в голове какие-то ошибки проработаю. Но состояние мне моё не очень нравится. Сегодня поставлю себе «три»», — сказала Непряева в эфире Okko.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android