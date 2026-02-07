Фото: Фрида Карлссон с флагом в руках финишировала в скиатлоне на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон завершила скиатлон на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо с флагом в руках. Карлссон завоевала золотую медаль, опередив ближайшую преследовательницу шведку Эбба Андерссон на 51 секунду на финише.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

Карлссон впервые стала олимпийской чемпионкой и выиграла личную медаль на Олимпиаде. Ранее она становилась бронзовым призёром Игр-2022 в Пекине в эстафете 4х5 км.

Россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и заняла в гонке 17-е место, отстав от победительницы на 3.56,1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.