«Чувствовала себя машиной!» Карлссон — о победе в скиатлоне на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала победу в скиатлоне на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Карлссон выиграла золотую медаль, опередив ближайшую преследовательницу шведку Эббу Андерссон на 51 секунду на финише.

«Чувствовала себя машиной! Никогда не была так влюблена в лыжные гонки, как сегодня. Не знаю, осознала ли я это до конца. Сегодня всё было так здорово, у нас были невероятно хорошие лыжи, всё сложилось, и вдруг я стою на самой вершине», – приводит слова Карлссон Expressen.

Россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и заняла в гонке 17-е место, отстав от победительницы на 3.56,1.

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.