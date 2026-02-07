Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
«Даже как-то неудобно было». Непряева высказалась о своих болельщиках на Олимпиаде-2026

Обладательница Кубка России – 2024/2025, 23-летняя российская лыжница Дарья Непряева отметила высокий уровень поддержки, который ей оказывают болельщики на Олимпиаде-2026 в Италии.

– На Олимпиаде ещё будут гонки. Впереди спринт. Какие у вас ожидания?
– На самом деле, не ставлю перед собой каких-то ожиданий, потому что их можно не оправдать (смеётся). Я просто выхожу на гонку и стараюсь показывать максимум, на который готова сейчас. Поддержка? Мне кажется, у меня её здесь больше всех. На каждом подъёме я слышала своё имя, а на старте, кажется, кричали только: «Даша!» Даже как-то неудобно было (улыбается). Классная атмосфера, стараюсь получать удовольствие от стартов. Конечно, всегда хочется большего, но пока вот так, — сказала Непряева в эфире Okko.

