«С удовольствием посмотрю, как все удержатся на ногах». Клебо — о сложности трасс на ОИ

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо высказался о сложности трассы на Олимпийских играх в Милане (Италия) перед скиатлоном, который пройдёт 8 февраля, в воскресенье.

— Нет сомнений, что трассы здесь жёсткие, особенно при такой погоде, как вчера, с этой липкой снежной кашей. Немного не то, что в солнечном Зеефельде. Мы знаем по прошлому опыту, что трассы здесь твёрдые. Бывало, что спортсмены приходили к финишу поодиночке, а иногда и всей группой. Всё решает погода в каждый отдельный день. Думаю, преимущество у тех, кто специально готовился. Я в этом уверен.

— Ты и Эмиль стояли и разговаривали на тренировке в среду о опасном повороте в спринтовом подъёме, где ты сказал, что «здесь полетят медали». Что ты имел в виду?

— Если вечером и ночью будет несколько градусов ниже нуля, а утром лёд будет, ты влетишь в этот поворот на высокой скорости, с удовольствием посмотрю, как все удержатся на ногах в этом повороте, когда мы уже пробежим почти две мили, — приводит слова Клебо NRK.