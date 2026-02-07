Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Российская саночница Дарья Олесик провела вторую тренировку на олимпийской трассе

Российская саночница Дарья Олесик провела вторую тренировку на олимпийской трассе
Комментарии

Российская саночница Дарья Олесик провела тренировочные заезды на трассе Олимпийских игр – 2026 в Италии. В первом и втором заездах она заняла 15-е место, а в третьем и четвёртом — 11-е. Заключительные тренировки у женщин пройдут завтра, 8 февраля.

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Тренировочные заезды Дарьи Олесик:

первый заезд: 15-е место (+0,391 секунды отставания);
второй заезд: 15-е место (+0,367);
третий заезд: 11-е место (+0,437);
четвёртый заезд: 11-е место (+0,562).

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде пройдёт с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.

Материалы по теме
Дарья Олесик, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Дарья Олесик, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android