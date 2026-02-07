Российская саночница Дарья Олесик провела вторую тренировку на олимпийской трассе

Российская саночница Дарья Олесик провела тренировочные заезды на трассе Олимпийских игр – 2026 в Италии. В первом и втором заездах она заняла 15-е место, а в третьем и четвёртом — 11-е. Заключительные тренировки у женщин пройдут завтра, 8 февраля.

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт. Тренировочные заезды Дарьи Олесик:

первый заезд: 15-е место (+0,391 секунды отставания);

второй заезд: 15-е место (+0,367);

третий заезд: 11-е место (+0,437);

четвёртый заезд: 11-е место (+0,562).

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде пройдёт с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.