Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Известный пианист предложил Гуменнику взять его запись на ОИ, но удалил комментарий

Известный пианист предложил Гуменнику взять его запись на ОИ, но удалил комментарий
Комментарии

Известный британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его запись музыки в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 взамен «Парфюмеру».

В комментариях под одним из постов Бартлетта в социальных сетях пользователь обратился с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки. Под публикациями музыканта пользователи начали распространять хэштег #LetPetrGumennikSkatePerfumer.

Фото: Из социальных сетей

«Может, он возьмёт мою запись? Помощь уже в пути», — написал Бартлетт.

Однако после пианист удалил свой комментарий с предложением. Бартлетт известен в Великобритании, он записывался с Элтоном Джоном, Сэмом Смитом и другими исполнителями.

Материалы по теме
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android