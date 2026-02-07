Известный пианист предложил Гуменнику взять его запись на ОИ, но удалил комментарий

Известный британский пианист Мартин Джеймс Бартлетт предложил российскому фигуристу Петру Гуменнику использовать его запись музыки в короткой программе на Олимпийских играх — 2026 взамен «Парфюмеру».

В комментариях под одним из постов Бартлетта в социальных сетях пользователь обратился с просьбой дать разрешение Гуменнику на использование музыки. Под публикациями музыканта пользователи начали распространять хэштег #LetPetrGumennikSkatePerfumer.

Фото: Из социальных сетей

«Может, он возьмёт мою запись? Помощь уже в пути», — написал Бартлетт.

Однако после пианист удалил свой комментарий с предложением. Бартлетт известен в Великобритании, он записывался с Элтоном Джоном, Сэмом Смитом и другими исполнителями.