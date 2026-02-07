Мать Гуменника сообщила о найденном решении по поводу музыки к короткой программе на ОИ

Мама действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника Елена Гуменник сообщила, что было найдено решение по поводу музыки к короткой программе её сына на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Пока не буду ничего говорить, но успокою: найдено хорошее решение вопроса. Дай бог, чтобы всё срослось!» — написала Елена в телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Сообщалось, что фигурист может выступить со своей старой программой, которая поставлена под саундтрек из фильма «Дюна».