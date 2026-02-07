Лыжные гонки, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 7 февраля 2026 года

Сегодня, 7 февраля, в Италии в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026 стартовали соревнования по лыжным гонкам. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня в этом виде спорта.

Женщины, скиатлон:

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 53.45,2.

2. Эбба Андерссон (Швеция) +51 секунда.

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.26,7.

4. Надя Келин (Швейцария) +1.51,5.

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.54,0.

6. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) +1.56,1.

…

17. Дарья Непряева (Россия) +3.56,1.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.