«Видно, что есть потенциал и шанс на медали». Крянин — о старте Дарьи Непряевой на ОИ-2026

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 Сергей Крянин оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Российская лыжница заняла 17-е место в гонке.

«Видно, что у Непряевой есть потенциал и шансы бороться за медали. Но неудача с падением в начале и во время гонки говорит, что Дарья не смогла этот потенциал реализовать. Будем надеяться, что сейчас этот психологический ажиотаж пройдёт, и в последующих гонках Непряева выступит намного лучше. Тем более разделка — её конёк. Будем болеть за неё там», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.