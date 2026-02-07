«Видно, что есть потенциал и шанс на медали». Крянин — о старте Дарьи Непряевой на ОИ-2026
Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 Сергей Крянин оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Российская лыжница заняла 17-е место в гонке.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7
«Видно, что у Непряевой есть потенциал и шансы бороться за медали. Но неудача с падением в начале и во время гонки говорит, что Дарья не смогла этот потенциал реализовать. Будем надеяться, что сейчас этот психологический ажиотаж пройдёт, и в последующих гонках Непряева выступит намного лучше. Тем более разделка — её конёк. Будем болеть за неё там», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
