Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Видно, что есть потенциал и шанс на медали». Крянин — о старте Дарьи Непряевой на ОИ-2026

«Видно, что есть потенциал и шанс на медали». Крянин — о старте Дарьи Непряевой на ОИ-2026
Комментарии

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2001 Сергей Крянин оценил выступление Дарьи Непряевой в скиатлоне на 20 км на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Российская лыжница заняла 17-е место в гонке.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

«Видно, что у Непряевой есть потенциал и шансы бороться за медали. Но неудача с падением в начале и во время гонки говорит, что Дарья не смогла этот потенциал реализовать. Будем надеяться, что сейчас этот психологический ажиотаж пройдёт, и в последующих гонках Непряева выступит намного лучше. Тем более разделка — её конёк. Будем болеть за неё там», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Олимпийская трасса победила российскую лыжницу. Непряева упала на опасном повороте
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android