Композитор «Парфюмера» — о ситуации с Гуменником: права принадлежат продюсерам. Извините

Автор музыки из фильма «Парфюмер: история одного убийцы» Джонни Клаймек отреагировал на ситуацию, в которой российский фигурист Пётр Гуменник накануне своего участия в Олимпиаде-2026 столкнулся с ужесточением авторских прав к музыке своей короткой программы «Парфюмер».

«К сожалению, я не могу влиять на то, как продюсерская компания Constantine будет распоряжаться моей музыкой. Все права принадлежат им. Извините», — приводит слова Клаймека Odds.ru.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Сообщалось, что фигурист может выступить со своей старой программой, которая поставлена под саундтрек из фильма «Дюна».