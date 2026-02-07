Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
«Просто незабываемо». Пеллегрино — о том, что нёс флаг Италии на церемонии открытия ОИ

Двукратный серебряный призёр Олимпиад в спринте, чемпион мира 2017 года 35-летний итальянский лыжник Федерико Пеллегрино рассказал, какие эмоции испытывал во время того, как нёс флаг Италии на церемонии открытия Олимпийских игр — 2026 в Милане.

«Боже мой, как это потрясающе. У меня буквально перехватило дух. Когда я вошёл на стадион, это было просто захватывающе. Не ожидал, что это будет настолько восхитительно. У меня нет слов. Это просто незабываемо», — приводит слова Пеллегрино Fondo Italia.

Церемония продлилась более трёх с половиной часов. Основные мероприятия принимал стадион «Сан-Сиро» в Милане. Парады спортсменов проходили в Кортина-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В параде участников соревнований принимали участие 92 делегации, российские и белорусские спортсмены в церемонии открытия не участвовали. На сцене появились Андреа Бочелли, Мэрайя Кери, Шарлиз Терон, Лан Лан и другие.

