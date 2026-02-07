Фото: болельщики в свитерах СССР и флагами с олимпийским мишкой поддерживают Коржову на ОИ

В субботу, 7 февраля, на Милано Спид Скейтинг Стадиум в Милане (Италия) были замечены колоритные российские болельщики во время соревнований по конькобежному спорту. Они пришли поддержать конькобежку Ксению Коржову на олимпийской дистанции 3000 м.

Двое мужчин в свитерах с надписью «СССР» размахивали флагами, на которых изображён знаменитый олимпийский мишка с летней Олимпиады-1980 в Москве. На момент написания новости Коржова занимает промежуточное восьмое место.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.