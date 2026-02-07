Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
21:45 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Итальянская конькобежка Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м

Итальянская конькобежка Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м
Комментарии

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м. Она показала результат 3.54,28. Спортсменка заняла промежуточное первое место. Её ещё могут обойти две спортсменки, Джой Бёне и Изабель Вайдеман.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65

Ближайшая преследовательница итальянки Рагне Виклунд из Норвегии отстала от лидера на 2,26.

Франческа Лоллобриджида — серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата Европы в многоборье 2019 года, многократная чемпионка мира и Европы в беге на роликовых коньках. Шестикратная чемпионка Италии в конькобежном спорте в классическом многоборье.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

