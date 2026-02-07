Итальянская конькобежка Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м. Она показала результат 3.54,28. Спортсменка заняла промежуточное первое место. Её ещё могут обойти две спортсменки, Джой Бёне и Изабель Вайдеман.

Ближайшая преследовательница итальянки Рагне Виклунд из Норвегии отстала от лидера на 2,26.

Франческа Лоллобриджида — серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата Европы в многоборье 2019 года, многократная чемпионка мира и Европы в беге на роликовых коньках. Шестикратная чемпионка Италии в конькобежном спорте в классическом многоборье.