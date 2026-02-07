Итальянская конькобежка Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м
Поделиться
Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида установила олимпийский рекорд на дистанции 3000 м. Она показала результат 3.54,28. Спортсменка заняла промежуточное первое место. Её ещё могут обойти две спортсменки, Джой Бёне и Изабель Вайдеман.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65
Ближайшая преследовательница итальянки Рагне Виклунд из Норвегии отстала от лидера на 2,26.
Франческа Лоллобриджида — серебряный призёр зимних Олимпийских игр — 2022, бронзовый призёр чемпионата Европы в многоборье 2019 года, многократная чемпионка мира и Европы в беге на роликовых коньках. Шестикратная чемпионка Италии в конькобежном спорте в классическом многоборье.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:32
-
19:25
-
19:24
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:10
-
17:59
-
17:44
-
17:25
-
16:52
-
16:48
-
16:40
-
16:38
-
16:38
-
16:30
-
16:21
-
16:16
-
16:11
-
16:02
-
15:55
-
15:35
-
15:24
-
15:18
-
15:11
-
15:01