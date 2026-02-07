Итальянка Франческа Лоллобриджида стала победительницей на 3000 м на ОИ-2026

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала победительницей на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию 3.54,28, установив олимпийский рекорд.

Второй стала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Тройку лидеров замкнула Валери Мальте из Канады (+2,65).

Лоллобриджида на Олимпийских играх на этой дистанции в 2014 году заняла 23-е место, в 2018-м — 13-е, в 2022 — второе.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.

3. Валери Мальте (Канада) +2,65.

4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84.

5. Изабель Вайдеман (Канада) +4,96.

6. Надежда Морозова (Казахстан) +6,92…

12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.