Итальянка Франческа Лоллобриджида стала победительницей на 3000 м на ОИ-2026
Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала победительницей на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она преодолела дистанцию 3.54,28, установив олимпийский рекорд.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65
Лоллобриджида на Олимпийских играх на этой дистанции в 2014 году заняла 23-е место, в 2018-м — 13-е, в 2022 — второе.
Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.
2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.
3. Валери Мальте (Канада) +2,65.
4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84.
5. Изабель Вайдеман (Канада) +4,96.
6. Надежда Морозова (Казахстан) +6,92…
12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.
