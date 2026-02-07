Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на ОИ-2026

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на ОИ-2026
Комментарии

Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 4.05,84.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65

Победительницей соревнований с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28). Коржова отстала от лидера на 11,56.

Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Бронзовым призёром стала Валери Мальте из Канады (+2,65).

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.

3. Валери Мальте (Канада) +2,65.

4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84…

12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Live
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android