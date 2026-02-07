Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на ОИ-2026
Российская конькобежка Ксения Коржова заняла 12-е место на дистанции 3000 м на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 4.05,84.
Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65
Победительницей соревнований с олимпийским рекордом стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28). Коржова отстала от лидера на 11,56.
Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Бронзовым призёром стала Валери Мальте из Канады (+2,65).
Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:
1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.
2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.
3. Валери Мальте (Канада) +2,65.
4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84…
12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.
