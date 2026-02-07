Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

В МИД РФ отреагировали на новость о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

В МИД РФ отреагировали на новость о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала намерение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить права России в спорте.

«Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является», — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Ранее появилась информация, что в Милане (Италия) состоялось заседание членов МОК, где делегаты выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов. Об этом сообщил американский New York Times.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

