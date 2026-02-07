Россиянин Павел Репилов стал 17-м в первой попытке в одноместных санях на Олимпиаде-2026
Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в первой попытке в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Его время — 53,861.
Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
07 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
52.924
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.035
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.161
Лидером стал немец Макс Лангенхан, установив рекорд трассы (52,924). Ещё один представитель Германии Феликс Лох установил рекорд разгона, в первой попытке он стал девятым (53,418).
Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
