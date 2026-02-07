Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 2
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Санный спорт на Олимпиаде 2026, мужчины, одноместные сани, первая попытка: результаты

Россиянин Павел Репилов стал 17-м в первой попытке в одноместных санях на Олимпиаде-2026
Комментарии

Российский саночник Павел Репилов занял 17-е место в первой попытке в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Его время — 53,861.

Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 1-я попытка
07 февраля 2026, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
52.924
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.035
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.161

Лидером стал немец Макс Лангенхан, установив рекорд трассы (52,924). Ещё один представитель Германии Феликс Лох установил рекорд разгона, в первой попытке он стал девятым (53,418).

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android