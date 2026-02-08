Олимпиада 2026, лыжные гонки, скиатлон (мужчины) — смотреть онлайн, прямая трансляция

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится мужской скиатлон. Состязания пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе Тезеро. В гонке примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв, он выйдет на старт в нейтральном статусе.

Начало гонки назначено на 14:30 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.