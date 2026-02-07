Скидки
Аделия Петросян не имеет проблем с авторскими правами на музыку перед ОИ — источник

Аделия Петросян не имеет проблем с авторскими правами на музыку перед ОИ — источник
Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпиадой-2026. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. По сообщению источника, изменений в программах не предполагается.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

Материалы по теме
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Live
Скандал с участием Гуменника и рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
