Аделия Петросян не имеет проблем с авторскими правами на музыку перед ОИ — источник

Трёхкратная чемпионка России и финала Гран-при России по фигурному катанию Аделия Петросян не испытывает проблем с авторскими правами на музыку к своим программам перед Олимпиадой-2026. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Короткую программу Петросян исполняет под попурри треков Майкла Джексона, произвольную – под танго Астора Пьяццолы Yo Soy Maria. По сообщению источника, изменений в программах не предполагается.

Соревнования фигуристок-одиночниц на Олимпиаде-2026 начнутся 17 февраля. В этот день спортсменки представят короткие программы. Произвольные программы фигуристки покажут 19 февраля.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».