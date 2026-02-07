Нидерландские конькобежки остались без наград на 3000 м на ОИ впервые с 2010 года

Нидерландские конькобежки остались без наград на дистанции 3000 м на Олимпийских играх впервые с 2010 года. В Ванкувере они не попали в тройку призёров. Представительницы этой страны также впервые за 16 лет не смогли выиграть золото на этой дистанции.

Сегодня, 7 февраля, лучший результат среди нидерландских конькобежек показала Джой Бёне. Она стала четвёртой с результатом 3.58,12. Марейке Груневауд заняла восьмое место, а Мерел Конейн — девятое.

Победительницей соревнований стала Франческа Лоллобриджида. Она преодолела дистанцию 3.54,28, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Бронза — у Валери Мальте из Канады (+2,65).