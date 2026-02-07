Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Нидерландские конькобежки остались без наград на 3000 м на ОИ впервые с 2010 года

Комментарии

Нидерландские конькобежки остались без наград на дистанции 3000 м на Олимпийских играх впервые с 2010 года. В Ванкувере они не попали в тройку призёров. Представительницы этой страны также впервые за 16 лет не смогли выиграть золото на этой дистанции.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 3000 м
07 февраля 2026, суббота. 18:00 МСК
Окончено
1
Франческа Лоллобриджида
Италия
3:54.28
2
Рагне Виклунд
Норвегия
+2.26
3
Валери Мальте
Канада
+2.65

Сегодня, 7 февраля, лучший результат среди нидерландских конькобежек показала Джой Бёне. Она стала четвёртой с результатом 3.58,12. Марейке Груневауд заняла восьмое место, а Мерел Конейн — девятое.

Победительницей соревнований стала Франческа Лоллобриджида. Она преодолела дистанцию 3.54,28, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевала норвежка Рагне Виклунд, отстав от лидера на 2,26. Бронза — у Валери Мальте из Канады (+2,65).

