Лоллобриджида принесла первую в истории Италии победу на ОИ на дистанции 3000 м

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида принесла первую в истории Италии победу на Олимпийских играх на дистанции 3000 м. Сегодня, 7 февраля, выиграла золото, установив олимпийский рекорд. Спортсменка преодолела дистанцию 3.54,28.

Лоллобриджида на Олимпийских играх на этой дистанции в 2014 году заняла 23-е место, в 2018-м — 13-е, в 2022 — второе. Отметим, золото на Играх-2026 итальянка завоевала в свой день рождения.

Олимпийские игры — 2026. Конькобежный спорт. 3000 м. Женщины:

1. Франческа Лоллобриджида (Италия) — 3.54,28.

2. Рагне Виклунд (Норвегия) +2,26.

3. Валери Мальте (Канада) +2,65.

4. Джой Бёне (Нидерланды) +3,84.

5. Изабель Вайдеман (Канада) +4,96.

6. Надежда Морозова (Казахстан) +6,92…

12. Ксения Коржова (Россия) +11,56.