Россиянин Репилов занимает 16-е место после второй попытки в одноместных санях на ОИ

Российский саночник Павел Репилов после второй попытки в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026 занимает 16-е место. Его время — 1.47,708.

Лидером остаётся немец Макс Лангенхан с результатом 1.45,826. Вторую строчку занимает австриец Йонас Мюллер (+0,162). Тройку сильнейших замыкает итальянец Доминик Фишналлер (+0,298).

Третья и четвёртая попытки в одноместных санях пройдут завтра, 8 февраля. Начало — в 19:00 мск.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.