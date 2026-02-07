Россиянин Репилов занимает 16-е место после второй попытки в одноместных санях на ОИ
Российский саночник Павел Репилов после второй попытки в одноместных санях на Олимпийских играх — 2026 занимает 16-е место. Его время — 1.47,708.
Олимпиада 2026. Санный спорт
Мужчины. Одноместные сани. 2-я попытка
07 февраля 2026, суббота. 20:32 МСК
Окончено
1
Макс Лангенхан
Германия
1:45.826
2
Йонас Мюллер
Австрия
+0.162
3
Доминик Фишналлер
Италия
+0.298
Лидером остаётся немец Макс Лангенхан с результатом 1.45,826. Вторую строчку занимает австриец Йонас Мюллер (+0,162). Тройку сильнейших замыкает итальянец Доминик Фишналлер (+0,298).
Третья и четвёртая попытки в одноместных санях пройдут завтра, 8 февраля. Начало — в 19:00 мск.
Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.
