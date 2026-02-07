Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
Олимпиада 2026

Пётр Гуменник прибыл на олимпийскую арену для просмотра мужских КП в командном турнире

Пётр Гуменник прибыл на олимпийскую арену для просмотра мужских КП в командном турнире
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник прибыл на арену «Униполь Форум» для просмотра мужской короткой программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Фото фигуриста опубликовал телеграм-канал «Лапидарность».

Фото: Телеграм-канал «Лапидарность»

«Говорят, Петруччо бодр и заряжен, несмотря на весь сегодняшний трэш. Болеем за нашего парня!» – написал журналист Владислав Жуков.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

Личный турнир у мужчин-фигуристов стартует во вторник, 10 февраля.

