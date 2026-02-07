Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — Канада
23:10 Мск
23:10 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026

Стала известна новая музыка Петра Гуменника в короткой программе на Олимпиаде-2026
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник выступит в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

Отметим, произвольная программа Гуменника не изменилась. Он исполнит её под другой саундтрек из этого же фильма.

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

