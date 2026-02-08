Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада-2026, фигурное катание: расписание соревнований на 8 февраля

Комментарии

В ночь с 8 на 9 февраля продолжится командный турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием третьего и заключительного дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2026.

Олимпийские игры — 2026, фигурное катание. Командный турнир. Расписание на 8 февраля (время начала московское):

  • 21:30. Спортивные пары. Произвольная программа.
  • 22:45. Женщины. Произвольная программа.
  • 23:55. Мужчины. Произвольная программа.

По итогам мужских прокатов определятся олимпийские чемпионы командного турнира 2026 года. В 2022 году в Пекине (Китай) золотыми призёрами стали фигуристы сборной США.

