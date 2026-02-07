Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренер Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой Гуменника к олимпийской КП

Тренер Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой Гуменника к олимпийской КП
Комментарии

Вероника Дайнеко, тренер действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника, подтвердила информацию о решении проблемы с музыкальным сопровождении фигуриста в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).

В короткой программу Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

«Конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», — приводит слова Дайнеко «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.

Материалы по теме
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Гуменника лишают медали? У Пети беда с музыкой — Медведеву на ЧМ-2017 это не остановило!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android