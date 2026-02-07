Тренер Гуменника сообщила о решении проблемы с музыкой Гуменника к олимпийской КП

Вероника Дайнеко, тренер действующего чемпиона России в одиночном катании Петра Гуменника, подтвердила информацию о решении проблемы с музыкальным сопровождении фигуриста в короткой программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане (Италия).

В короткой программу Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин».

«Конечно, могла бы спеть Петру, но боюсь его затмить. Поэтому, конечно, нашли решение», — приводит слова Дайнеко «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.