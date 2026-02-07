Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Тренеру Ильи Малинина отказали в аккредитации на командный турнир Олимпиады-2026

Тренеру Ильи Малинина отказали в аккредитации на командный турнир Олимпиады-2026
Комментарии

Тренер Рафаэль Арутюнян, работающий с лучшим фигуристом мира американцем Ильёй Малининым, не присутствует со своим подопечным на стадионе во время командного турнира Олимпиады-2026. Причиной этому стал отказ в выдаче аккредитации, сообщает RT на русском.

По информации источника, тренеру отказали в выдаче аккредитации в связи с тем, что его по неизвестным причинам не включили в заявку американской команды. Артутюняну могли обеспечить билеты на командный турнир на трибуны, но он от этого предложения отказался. Кроме того, из-за отсутствия аккредитации он также не имеет права присутствовать на тренировках Ильи Малинина.

Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

