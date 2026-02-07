Норвежка Анна Одине Стрём стала первой в прыжках со среднего трамплина на ОИ-2026

Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках со среднего трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 267,3.

Второй стала представительница Словении Ника Превц с результатом 266,2. Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Средний трамплин. Женщины: