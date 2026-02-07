Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Прыжки с трамплина на Олимпиаде 2026, женщины, средний трамплин: результаты

Норвежка Анна Одине Стрём стала первой в прыжках со среднего трамплина на ОИ-2026
Комментарии

Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках со среднего трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 267,3.

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Женщины. Средний трамплин. Финал
07 февраля 2026, суббота. 21:57 МСК
Окончено
1
Анна Одине Стрём
Норвегия
267.3
2
Ника Превц
Словения
266.2
3
Нодзоми Маруяма
Япония
261.8

Второй стала представительница Словении Ника Превц с результатом 266,2. Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).

Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Средний трамплин. Женщины:

  1. Анна Одине Стрём (Норвегия) — 267,3.
  2. Ника Превц (Словения) — 266,3.
  3. Нодзоми Маруяма (Япония) — 261,8.
  4. Лиза Эдер (Австрия) — 257,3.
  5. Эйрин Мария Квандал (Норвегия) — 254,9.
  6. Хейди Дюре Тросеруд (Норвегия) — 254,9.
  7. Селина Фрайтаг (Германия) — 244,7.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Разрешение ситуации с Гуменником, рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Live
Разрешение ситуации с Гуменником, рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android