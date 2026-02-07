Норвежка Анна Одине Стрём стала первой в прыжках со среднего трамплина на ОИ-2026
Норвежская спортсменка Анна Одине Стрём стала победительницей в прыжках со среднего трамплина на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Она показала результат 267,3.
Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Женщины. Средний трамплин. Финал
07 февраля 2026, суббота. 21:57 МСК
Окончено
1
Анна Одине Стрём
Норвегия
267.3
2
Ника Превц
Словения
266.2
3
Нодзоми Маруяма
Япония
261.8
Второй стала представительница Словении Ника Превц с результатом 266,2. Тройку лидеров замкнула Нодзоми Маруяма из Японии (261,8).
Олимпийские игры — 2026. Прыжки с трамплина. Средний трамплин. Женщины:
- Анна Одине Стрём (Норвегия) — 267,3.
- Ника Превц (Словения) — 266,3.
- Нодзоми Маруяма (Япония) — 261,8.
- Лиза Эдер (Австрия) — 257,3.
- Эйрин Мария Квандал (Норвегия) — 254,9.
- Хейди Дюре Тросеруд (Норвегия) — 254,9.
- Селина Фрайтаг (Германия) — 244,7.
