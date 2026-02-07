Скидки
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Сноуборд на Олимпиаде 2026, мужчины, биг-эйр: результаты

Японец Кира Кимура стал олимпийским чемпионом — 2026 в биг-эйре
Комментарии

Японский сноубордист Кира Кимура завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. За своё выступление он набрал 179,50 балла. Второе место занял его соотечественник Риёма Кимата с результатом 171,50 балла. Тройку призёров замкнул представитель Китая Су Имин (168,50).

Олимпиада 2026. Сноуборд
Мужчины. Биг-эйр. Финал
07 февраля 2026, суббота. 21:30 МСК
Окончено
1
Кира Кимура
Япония
179.50
2
Риёма Кимата
Япония
171.50
3
Су Имин
Китай
168.50

Олимпийские игры — 2026. Сноуборд, биг-эйр. Мужчины. Результаты:

  1. Кира Кимура (Япония) — 179,50 балла.
  2. Риёма Кимата (Япония) — 171,50.
  3. Су Имин (Китай) — 168,50.
  4. Оливер Мартин (США) — 163,00.
  5. Ян Маттеоли (Италия) — 162,50.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

