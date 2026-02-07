Японец Кира Кимура стал олимпийским чемпионом — 2026 в биг-эйре

Японский сноубордист Кира Кимура завоевал золотую медаль Олимпийских игр — 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. За своё выступление он набрал 179,50 балла. Второе место занял его соотечественник Риёма Кимата с результатом 171,50 балла. Тройку призёров замкнул представитель Китая Су Имин (168,50).

Олимпийские игры — 2026. Сноуборд, биг-эйр. Мужчины. Результаты:

Кира Кимура (Япония) — 179,50 балла. Риёма Кимата (Япония) — 171,50. Су Имин (Китай) — 168,50. Оливер Мартин (США) — 163,00. Ян Маттеоли (Италия) — 162,50.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.