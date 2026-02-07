Скидки
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 7 февраля 2026, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 7 февраля 2026, таблица
Комментарии

Сегодня, 7 февраля, завершился четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Было разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).

По итогам дня первое место в медальном зачёте Игр разделили сборные Италии, Японии и Норвегии. В активе каждой команды по три медали (одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая). Четвёртое место занимает сборная Швеции (одна золотая и одна серебряная медали). Далее идёт Швейцария (одна золотая медаль).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 7 февраля 2026 года:

