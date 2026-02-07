Юма Кагияма выиграл короткую программу командного турнира на ОИ-2026, Малинин — второй
Поделиться
Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем короткой программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 108,67 баллов.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.67
2
Илья Малинин
США
98.00
3
Стивен Гоголев
Канада
92.99
Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин занял второе место (98,00). Тройку сильнейших замкнул канадец Стивен Гоголев (92,99).
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа:
- Юма Кагияма (Япония) — 108,67 балла.
- Илья Малинин (США) — 98,00.
- Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.
- Кевин Аймоз (Франция) — 88,05.
- Даниэль Грассль (Италия) — 87,54.
- Ника Эгадзе (Грузия) — 84,37.
- Боян Цзинь (Китай) — 84,15.
- Ча Джун Хван (Южная Корея) — 83,53.
- Владимир Самойлов (Польша) — 80,47.
- Эдвард Эпплби (Великобритания) — 69,68.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2026
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:09
-
22:55
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:08
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:22
-
20:51
-
20:47
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:32
-
19:25
-
19:24
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:16
-
18:10
-
17:59
-
17:44
-
17:25
-
16:52