Юма Кагияма выиграл короткую программу командного турнира на ОИ-2026, Малинин — второй

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем короткой программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 108,67 баллов.

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин занял второе место (98,00). Тройку сильнейших замкнул канадец Стивен Гоголев (92,99).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа: