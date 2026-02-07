Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Параллельный гигантский слалом. Квалификация
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
11:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, командный турнир, мужчины, короткая программа: результаты

Юма Кагияма выиграл короткую программу командного турнира на ОИ-2026, Малинин — второй
Комментарии

Японский фигурист Юма Кагияма стал победителем короткой программы командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). За своё выступление он получил от судей 108,67 баллов.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.67
2
Илья Малинин
США
98.00
3
Стивен Гоголев
Канада
92.99

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин занял второе место (98,00). Тройку сильнейших замкнул канадец Стивен Гоголев (92,99).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Мужчины. Короткая программа:

  1. Юма Кагияма (Япония) — 108,67 балла.
  2. Илья Малинин (США) — 98,00.
  3. Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.
  4. Кевин Аймоз (Франция) — 88,05.
  5. Даниэль Грассль (Италия) — 87,54.
  6. Ника Эгадзе (Грузия) — 84,37.
  7. Боян Цзинь (Китай) — 84,15.
  8. Ча Джун Хван (Южная Корея) — 83,53.
  9. Владимир Самойлов (Польша) — 80,47.
  10. Эдвард Эпплби (Великобритания) — 69,68.
Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Разрешение ситуации с Гуменником, рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Live
Разрешение ситуации с Гуменником, рекорд Италии в коньках! Сложный 1-й день Игр-2026. LIVE
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android