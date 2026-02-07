Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 7 февраля 2026 года

Сегодня, 6 февраля, в Италии прошёл четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня кёрлинга в миксте. В рамках игрового дня состоялись матчи 7-го, 8-го и 9-го туров.

Олимпиада-2026. Результаты на 7 февраля:

Кёрлинг

Микст. 7-й тур. Великобритания — Канада — 7:5.
Микст. 7-й тур. Швейцария – Швеция – 7:13.
Микст. 8-й тур. Эстония – Норвегия – 5:6.
Микст. 8-й тур. Южная Корея – Чехия – 4:9.
Микст. 8-й тур. Швеция – Италия – 9:4.
Микст. 9-й тур. Южная Корея – США – 6:5.
Микст. 9-й тур. Канада – Эстония – 6:8.
Микст. 9-й тур. Чехия – Швейцария – 3:10.
Микст. 9-й тур. Норвегия – Италия – 5:6.

Календарь Олимпийских игр
