Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 7 февраля 2026 года

Комментарии

Сегодня, 7 февраля, российские спортсмены начали выступления на XXV зимних Олимпийских играх — 2026. Первые результаты показали лыжница Дарья Непряева, конькобежка Ксения Коржова и саночник Павел Репилов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами россиян в рамках соревновательного дня.

В лыжных гонках Дарья Непряева заняла 17-е место в скиатлоне. Она преодолела дистанцию 2х10 км за 57 минут 41,3 секунды, отстав от победительницы, шведки Фриды Карлссон, на 3.56,1.

Ксения Коржова стала 12-й в конькобежном спорте на дистанции 3000 м, отстав от лидера на 11,56. Лучшей в этой дисциплине стала итальянка Франческа Лоллобриджида (3.54,28).

Саночник Павел Репилов после двух попыток в одноместных санях занимает 16-е место. Третья и четвёртая попытки пройдут завтра, 8 февраля. Начало — в 19:00 мск.

