Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 8 февраля 2026 года

Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 8 февраля 2026 года
Комментарии

В воскресенье, 8 февраля, начинаются соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Кортина-д’Ампеццо, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 8 февраля (время московское):

  • 16:05. Смешанная эстафета. 4х6 км (мужчины + женщины).

В биатлоне не выступают российские и белорусские спортсмены. В прямом эфире гонку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Материалы по теме
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Полный гайд по биатлону на Олимпиаде-2026. Разбираемся, кто заберёт золото Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android