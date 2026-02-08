Биатлон, Олимпиада 2026 в Милане — расписание соревнований на 8 февраля 2026 года

В воскресенье, 8 февраля, начинаются соревнования по биатлону на Олимпийских играх — 2026, которые проходят в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

Олимпийские игры — 2026. Биатлон. Расписание соревнований на 8 февраля (время московское):

16:05. Смешанная эстафета. 4х6 км (мужчины + женщины).

В биатлоне не выступают российские и белорусские спортсмены. В прямом эфире гонку покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрываются 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.