Скиатлон с участием Савелия Коростелёва на Олимпиаде 2026: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 8 февраля, продолжаются соревнования в лыжных гонках на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр состоится мужской скиатлон на дистанции 10 км+ 10 км. В гонке примет участие 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв.

Начало гонки назначено на 14:30 мск. Права на трансляцию соревнований по лыжным гонкам на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.