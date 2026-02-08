Олимпиада 2026, горнолыжный спорт, женщины — смотреть онлайн, где покажут трансляцию

Сегодня, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии продолжатся соревнования по горнолыжному спорту. В рамках соревновательного дня состоится женский скоростной спуск, где выступит россиянка Юлия Плешкова. Её стартовый номер — 27-й. Также участие примет олимпийская чемпионка 2010 года, двукратная чемпионка мира 41-летняя американка Линдси Вонн (13-й стартовый номер).

Начало гонки назначено на 13:30 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.