Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 8 февраля

Сегодня, 8 февраля, в Италии пройдёт пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 8 февраля (время московское):
Биатлон
16:05. Смешанная эстафета. 4х6 км.
Горнолыжный спорт
13:30. Женщины. Скоростной спуск.
Конькобежный спорт
18:00. Мужчины. 5000 м.
Кёрлинг
Микст
10-й тур
12:05. Норвегия — Чехия.
12:05. Южная Корея — Эстония.
11-й тур
16:35. Канада — Швеция.
16:35. Великобритания — Швейцария.
16:35. США — Эстония.
16:35. Италия — Чехия.
12-й тур
21:05. Италия — Великобритания.
21:05. США — Швеция.
21:05. Швейцария — Норвегия.
21:05. Канада — Южная Корея.
Лыжные гонки
14:30. Мужчины. Скиатлон 20 км.
Санный спорт
19:00. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка.
20:34. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка.
Сноуборд
11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.
15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.
Фигурное катание
21:30. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа.
22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.
23:55. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа.
Хоккей
Женщины
18:40. Группа B. Франция — Швеция.
23:10. Группа А. Чехия — Финляндия.