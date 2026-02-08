Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 8 февраля

Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Италии пройдёт пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 8 февраля (время московское):

Биатлон

16:05. Смешанная эстафета. 4х6 км.

Горнолыжный спорт

13:30. Женщины. Скоростной спуск.

Конькобежный спорт

18:00. Мужчины. 5000 м.

Кёрлинг
Микст

10-й тур
12:05. Норвегия — Чехия.
12:05. Южная Корея — Эстония.

11-й тур
16:35. Канада — Швеция.
16:35. Великобритания — Швейцария.
16:35. США — Эстония.
16:35. Италия — Чехия.

12-й тур
21:05. Италия — Великобритания.
21:05. США — Швеция.
21:05. Швейцария — Норвегия.
21:05. Канада — Южная Корея.

Лыжные гонки

14:30. Мужчины. Скиатлон 20 км.

Санный спорт

19:00. Мужчины. Одноместные сани. 3-я попытка.
20:34. Мужчины. Одноместные сани. 4-я попытка.

Сноуборд

11:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
11:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Квалификация.
12:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
12:30. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Раунд на выбывание.
15:00. Женщины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.
15:24. Мужчины. Параллельный гигантский слалом. Финалы.
21:30. Женщины. Биг-эйр. Квалификация.

Фигурное катание

21:30. Командные соревнования. Спортивные пары. Произвольная программа.
22:45. Командные соревнования. Женщины. Произвольная программа.
23:55. Командные соревнования. Мужчины. Произвольная программа.

Хоккей
Женщины

18:40. Группа B. Франция — Швеция.
23:10. Группа А. Чехия — Финляндия.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Новости. Олимпиада 2026
Олимпиада 2026

