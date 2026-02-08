Олимпиада 2026, санный спорт, мужчины, одноместные сани — где покажут прямую трансляцию

Сегодня, 8 февраля, на Олимпийских играх — 2026 продолжатся соревнования в одноместных санях среди мужчин. В рамках игрового дня состоятся пройдут третья и четвёртая попытки, где выступит россиянин Павел Репилов. После первых двух попыток он занимает 16-е место.

Начало третьей попытки назначено на 19:00 мск, четвёртая начнётся не ранее 20:34 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.