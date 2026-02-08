Скидки
ОИ-2026. Кёрлинг. Южная Корея — Эстония
12:05 Мск
Олимпиада 2026

Эбба Андерссон сломала и потеряла часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде-2026

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что сломала и потеряла часть серебряной медали, которую выиграла в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Скиатлон 2 x 10 км.
07 февраля 2026, суббота. 15:00 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
53:45.2
2
Эбба Андерссон
Швеция
+51.0
3
Хейди Венг
Норвегия
+1:26.7

«Это было чертовски глупо. Я побежала за Фридой, и в этой спешке медаль раскололась на две части в снегу. Сейчас надеюсь, что у организаторов есть план «Б» для сломанных медалей.

Я подумала: «Какого чёрта, это же было чертовски глупо». Потом попыталась её починить, одна из трёх частей улетела в совершенно другом направлении и где-то лежит. В итоге мы сдались», — приводит слова Андерссон SVT.

Новости. Олимпиада 2026
