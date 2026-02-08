Эбба Андерссон сломала и потеряла часть серебряной медали за скиатлон на Олимпиаде-2026

Призёр Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира шведская лыжница Эбба Андерссон рассказала, что сломала и потеряла часть серебряной медали, которую выиграла в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

«Это было чертовски глупо. Я побежала за Фридой, и в этой спешке медаль раскололась на две части в снегу. Сейчас надеюсь, что у организаторов есть план «Б» для сломанных медалей.

Я подумала: «Какого чёрта, это же было чертовски глупо». Потом попыталась её починить, одна из трёх частей улетела в совершенно другом направлении и где-то лежит. В итоге мы сдались», — приводит слова Андерссон SVT.