Тренер Гуменника рассказала, что фигурист может сменить костюм на Олимпиаде

Вероника Дайнеко, тренер российского фигуриста Петра Гуменника, рассказала, что спортсмен на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) начнёт тренировки в костюме для программы «Парфюмер», но затем может сменить его.

«Начнём [на тренировках] с костюма «Парфюмера», а там посмотрим. Петя на всякий случай весь свой фигурнокатательный гардероб прихватил», — приводит слова Дайнеко «РИА Новости Спорт».

В короткой программе Гуменник выступит под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». Короткая программа в личном турнире у мужчин пройдёт 10 февраля, начало запланировано на 20:30 мск.