Главная Олимпиада 2026 Новости

«Катался на 50% своих возможностей». Малинин — о втором месте в короткой программе на ОИ

«Катался на 50% своих возможностей». Малинин — о втором месте в короткой программе на ОИ
Комментарии

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он занял второе место, набрав 98 баллов, оставшись позади японца Юмы Кагиямы (108,67).

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Мужчины. Короткая программа
07 февраля 2026, суббота. 21:45 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
108.67
2
Илья Малинин
США
98.00
3
Стивен Гоголев
Канада
92.99

«Мне нужно собраться с силами, посмотреть, что получится, в следующий раз стать лучше. Мы обязательно со всем разберёмся. Находясь здесь, стараюсь наслаждаться каждым моментом и быть благодарным за всё, потому что в жизни может произойти много неожиданностей. Я принимаю всё близко к сердцу.

Необязательно рассчитывал стать здесь первым. В командных соревнованиях важно правильно распределять силы. Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. И это был мой план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира», — приводит слова Малинина Golden Skate.

Юма Кагияма выиграл короткую программу командного турнира на ОИ-2026, Малинин — второй
Комментарии
