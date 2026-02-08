«Катался на 50% своих возможностей». Малинин — о втором месте в короткой программе на ОИ

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он занял второе место, набрав 98 баллов, оставшись позади японца Юмы Кагиямы (108,67).

«Мне нужно собраться с силами, посмотреть, что получится, в следующий раз стать лучше. Мы обязательно со всем разберёмся. Находясь здесь, стараюсь наслаждаться каждым моментом и быть благодарным за всё, потому что в жизни может произойти много неожиданностей. Я принимаю всё близко к сердцу.

Необязательно рассчитывал стать здесь первым. В командных соревнованиях важно правильно распределять силы. Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. И это был мой план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира», — приводит слова Малинина Golden Skate.