«Катался на 50% своих возможностей». Малинин — о втором месте в короткой программе на ОИ

Двукратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин прокомментировал своё выступление в короткой программе в рамках командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Он занял второе место, набрав 98 баллов, оставшись позади японца Юмы Кагиямы (108,67).
«Мне нужно собраться с силами, посмотреть, что получится, в следующий раз стать лучше. Мы обязательно со всем разберёмся. Находясь здесь, стараюсь наслаждаться каждым моментом и быть благодарным за всё, потому что в жизни может произойти много неожиданностей. Я принимаю всё близко к сердцу.
Необязательно рассчитывал стать здесь первым. В командных соревнованиях важно правильно распределять силы. Сегодня я катался примерно на 50% от своих возможностей. И это был мой план, чтобы правильно распределить силы для личного турнира», — приводит слова Малинина Golden Skate.
- 8 февраля 2026
-
00:54
-
00:53
-
00:48
-
00:43
- 7 февраля 2026
-
23:45
-
23:36
-
23:32
-
23:24
-
23:09
-
22:55
-
22:40
-
22:36
-
22:34
-
22:08
-
21:42
-
21:42
-
21:40
-
21:22
-
20:51
-
20:47
-
20:10
-
20:04
-
19:51
-
19:32
-
19:25
-
19:24
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
18:55
-
18:32
-
18:25
-
18:24
-
18:22
-
18:16