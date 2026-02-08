Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли произвольный танец командного турнира на ОИ-2026

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями произвольного танца командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 133,23 балла.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22). Тройку замкнули канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (120,90).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец: