ОИ-2026. Кёрлинг. Южная Корея — Эстония
12:05 Мск
Олимпиада 2026

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, командный турнир, танцы на льду, произвольный танец: результаты

Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли произвольный танец командного турнира на ОИ-2026
Комментарии

Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями произвольного танца командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 133,23 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Танцы на льду. Произвольный танец
08 февраля 2026, воскресенье. 00:05 МСК
Окончено
1
США
2
Италия
3
Канада

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22). Тройку замкнули канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (120,90).

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец:

  1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 133,23 балла.
  2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,22.
  3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 120,90.
  4. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 117,82.
  5. Утана Ёсида/Масая Морита (Япония) — 98,55.
Календарь Олимпийских игр
