Мэдисон Чок и Эван Бэйтс выиграли произвольный танец командного турнира на ОИ-2026
Американские фигуристы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, выступающие в танцах на льду, стали победителями произвольного танца командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). Они получили от судей 133,23 балла.
Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (124,22). Тройку замкнули канадцы Маржори Лажуа и Захари Лага (120,90).
Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Танцы на льду. Произвольный танец:
- Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 133,23 балла.
- Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,22.
- Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 120,90.
- Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 117,82.
- Утана Ёсида/Масая Морита (Япония) — 98,55.
