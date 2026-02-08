Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. Скиатлон 10км+10км. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Фигурное катание на Олимпиаде 2026, мужчины, короткая программа: результаты

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 7 февраля 2026 года
Комментарии

7 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) состоялись соревнования по фигурному катанию, продолжился командный турнир среди сборных. Программы показали короткую программу у мужчин и танцы на льду — произвольный танец.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня соревнований.

Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 7 февраля:

Танцы на льду. Произвольный танец
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 133,23 балла.
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,22.
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 120,90.

Мужчины. Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) — 108,67 балла.
2. Илья Малинин (США) — 98,00.
3. Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.

После двух дней соревнований в командном турнире лидирует сборная США, набравшая 44 балла. За ней расположились сборные Японии (39) и Италии (37).

Календарь Олимпийских игр
Материалы по теме
Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов Италия рубится с Грузией за бронзу. А США рвётся к золоту командного турнира фигуристов
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»

Универсальные олимпийские спортсмены:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android