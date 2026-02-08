Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 7 февраля 2026 года

7 февраля на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия) состоялись соревнования по фигурному катанию, продолжился командный турнир среди сборных. Программы показали короткую программу у мужчин и танцы на льду — произвольный танец.



Олимпийские игры — 2026. Фигурное катание. Командный турнир. Результаты 7 февраля:

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 133,23 балла.

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия) — 124,22.

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада) — 120,90.

Мужчины. Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 108,67 балла.

2. Илья Малинин (США) — 98,00.

3. Стивен Гоголев (Канада) — 92,99.

После двух дней соревнований в командном турнире лидирует сборная США, набравшая 44 балла. За ней расположились сборные Японии (39) и Италии (37).

