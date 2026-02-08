Олимпиада 2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня

7 февраля, в Италии прошёл четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня. Было разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).
Олимпиада-2026. Результаты на 7 февраля
Кёрлинг, микст.
7-й тур:
Великобритания – Канада — 7:5
Швейцария – Швеция – 1:13
8-й тур:
Эстония – Норвегия – 5:6
Чехия – Южная Корея 9:4
Швеция – Италия – 9:4
Великобритания – США – 6:4
9-й тур:
Южная Корея – США – 6:5
Канада – Эстония – 6:8
Чехия – Швейцария – 3:10
Норвегия – Италия – 5:6
Фристайл. Слоупстайл.
12:30. Квалификация, женщины
- Матильда Гремо (Швейцария)
- Эйлин Гу (Китай)
- Кирсти Мир (Великобритания)
Квалификация, мужчины.
- Бирк Рууд (Норвегия)
- Тормод Фростад (Норвегия)
- Йеспер Тьедер (Швеция)
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск, мужчины.
- Франьо фон Алльмен (Швейцария)
- Джованни Франдзони (Италия)
- Доминики Парис (Италия)
Хоккей.
Групповой турнир, женщины.
Германия – Япония – 5:2
Швеция – Италия – 6:1
США – Финляндия – 5:0
Швейцария – Канада – 0:4
Лыжные гонки.
15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.
- Фрида Карлссон (Швеция)
- Эбба Андерсон (Швеция)
- Хейди Венг (Норвегия)
Конькобежный спорт.
3000 м, женщины.
- Франческа Лоллобриджида (Италия)
- Рагне Виклунд (Норвегия)
- Валери Мальте (Канада)
Санный спорт.
Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.
- Макс Лангенхан (Германия)
- Йонас Мюллер (Австрия)
- Доминик Фишналлер (Италия)
Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.
- Макс Лангенхан (Германия)
- Йонас Мюллер (Австрия)
- Доминик Фишналлер (Италия)
Прыжки с трамплина.
Средний трамплин, женщины, финал.
- Анна Одине Стрём (Норвегия)
- Ника Превц (Словения)
- Нодзоми Маруяма (Япония)
Сноуборд.
Биг-эйр, финал, мужчины.
- Кира Кимура (Япония)
- Риёма Кимата (Япония)
- Су Имин (Китай)
Фигурное катание.
Командные соревнования. Короткая программа, мужчины.
1. Юма Кагияма (Япония)
2. Илья Малинин (США)
3. Стивен Гоголев (Канада)
Командные соревнования. Произвольный танец, танцевальные дуэты.
1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия)
3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада)