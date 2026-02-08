Олимпиада 2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги четвёртого дня

7 февраля, в Италии прошёл четвёртый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня. Было разыграно пять комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, лыжные гонки, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).

Олимпиада-2026. Результаты на 7 февраля

Кёрлинг, микст.

7-й тур:

Великобритания – Канада — 7:5

Швейцария – Швеция – 1:13

8-й тур:

Эстония – Норвегия – 5:6

Чехия – Южная Корея 9:4

Швеция – Италия – 9:4

Великобритания – США – 6:4

9-й тур:

Южная Корея – США – 6:5

Канада – Эстония – 6:8

Чехия – Швейцария – 3:10

Норвегия – Италия – 5:6

Фристайл. Слоупстайл.

12:30. Квалификация, женщины

Матильда Гремо (Швейцария) Эйлин Гу (Китай) Кирсти Мир (Великобритания)

Квалификация, мужчины.

Бирк Рууд (Норвегия) Тормод Фростад (Норвегия) Йеспер Тьедер (Швеция)

Горнолыжный спорт.

Скоростной спуск, мужчины.

Франьо фон Алльмен (Швейцария) Джованни Франдзони (Италия) Доминики Парис (Италия)

Хоккей.

Групповой турнир, женщины.

Германия – Япония – 5:2

Швеция – Италия – 6:1

США – Финляндия – 5:0

Швейцария – Канада – 0:4

Лыжные гонки.

15:00. Скиатлон (2х10 км), женщины.

Фрида Карлссон (Швеция) Эбба Андерсон (Швеция) Хейди Венг (Норвегия)

Конькобежный спорт.

3000 м, женщины.

Франческа Лоллобриджида (Италия) Рагне Виклунд (Норвегия) Валери Мальте (Канада)

Санный спорт.

Одноместные сани, мужчины, 1-я попытка.

Макс Лангенхан (Германия) Йонас Мюллер (Австрия) Доминик Фишналлер (Италия)

Одноместные сани, мужчины, 2-я попытка.

Макс Лангенхан (Германия) Йонас Мюллер (Австрия) Доминик Фишналлер (Италия)

Прыжки с трамплина.

Средний трамплин, женщины, финал.

Анна Одине Стрём (Норвегия) Ника Превц (Словения) Нодзоми Маруяма (Япония)

Сноуборд.

Биг-эйр, финал, мужчины.

Кира Кимура (Япония) Риёма Кимата (Япония) Су Имин (Китай)

Фигурное катание.

Командные соревнования. Короткая программа, мужчины.

1. Юма Кагияма (Япония)

2. Илья Малинин (США)

3. Стивен Гоголев (Канада)

Командные соревнования. Произвольный танец, танцевальные дуэты.

1. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) —

2. Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (Италия)

3. Маржори Лажуа/Захари Лага (Канада)