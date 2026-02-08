Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

В Милане произошли столкновения между полицией и противниками Олимпиады

В Милане произошли столкновения между полицией и противниками Олимпиады
Комментарии

В субботу итальянская полиция применила слезоточивый газ и водомёты против нескольких десятков протестующих, которые бросали петарды и пытались выйти на автомагистраль рядом с одним из объектов зимних Олимпийских игр, сообщает ABC News.

Столкновение произошло в конце марша, в котором участвовали тысячи человек. Акция была направлена против экологического ущерба от Игр, а также против присутствия американских агентов в Италии.

После стычки полиция сдержала агрессивно настроенных демонстрантов, которые, по всей видимости, пытались добраться до олимпийской хоккейной арены в районе Сантанджулия.

Фото: Кадры из видео Fox News

Фото: Кадры из видео Fox News

Ранее группа протестующих в масках привела в действие дымовые шашки и петарды на мосту над строительной площадкой примерно в 800 метрах от Олимпийской деревни, где размещаются около 1 500 спортсменов.
Полицейские фургоны за временным металлическим ограждением перекрыли дорогу к деревне атлетов, однако протест в итоге сменил направление и продолжился в сторону объекта в Сантанджулии. По всему маршруту была развернута усиленная полицейская охрана.

Комментарии
