Олимпиада 2026

Хореограф Железняков обратился к Гуменнику на фоне проблем с музыкой на ОИ-2026

Хореограф Железняков обратился к Гуменнику на фоне проблем с музыкой на ОИ-2026
Комментарии

Российский хореограф Алексей Железняков обратился к фигуристу Петру Гуменнику на фоне проблем на Олимпийских играх – 2026. Ранее появилась информация, что Пётр Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпийских играх — 2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

«Глядя на всю эту вакханалию, могу одно сказать. Берите красивую музыку, по регламенту времени совпадающую и катайте. Пётр прекрасно чувствует музыку, разметит как ему прыгнуть, его команда ему поможет. Я в нëм не сомневаюсь! Характер у парня сильный. Только не сдавайся, не дай себя сломить. Аделечка, солнце, тебя это тоже касается! Да пребудет с вами сила и свет!» — написал Железняков на личной странице в своём телеграм-канале.

Личный турнир у мужчин-фигуристов стартует во вторник, 10 февраля.

