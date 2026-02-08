Скоростной спуск с участием Юлии Плешковой на Олимпиаде 2026: во сколько, где смотреть

Сегодня, 8 февраля, продолжаются соревнования в горнолыжном спорте на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательной программы Игр состоится женский скоростной спуск. В гонке примет участие 28-летняя российская горнолыжница Юлия Плешкова.

Начало гонки назначено на 13:30 мск. Права на трансляцию соревнований по горнолыжному спорту на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.