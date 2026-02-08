Известны имена участников заключительного дня командного турнира фигуристов на ОИ-2026

Сборные определились с составами фигуристов на заключительных день командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Замены произошли в составе нескольких команд. В произвольной программе за США выступит Эмбер Гленн вместо Алисы Лью, за Японию — Сун Сато вместо Юмы Кагиямы, а за Италию — Маттео Риццо вместо Даниэля Грассля.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Список выступающих 8 февраля:

Парное катание, произвольная программа

1. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).

2. Лия Перейра/Трент Мишо (Канада).

3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).

4. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).

5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).

Женщины, произвольная программа

1. Мэдлин Шизас (Канада).

2. Анастасия Губанова (Грузия).

3. Лара Наки Гутманн (Италия).

4. Эмбер Гленн (США).

5. Каори Сакамото (Япония).

Мужчины, произвольная программа

1. Ника Эгадзе (Грузия).

2. Маттео Риццо (Италия).

3. Стивен Гоголев (Канада).

4. Илья Малинин (США).

5. Сун Сато (Япония).