Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Известны имена участников заключительного дня командного турнира фигуристов на ОИ-2026

Известны имена участников заключительного дня командного турнира фигуристов на ОИ-2026
Комментарии

Сборные определились с составами фигуристов на заключительных день командного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия).

Замены произошли в составе нескольких команд. В произвольной программе за США выступит Эмбер Гленн вместо Алисы Лью, за Японию — Сун Сато вместо Юмы Кагиямы, а за Италию — Маттео Риццо вместо Даниэля Грассля.

Олимпиада-2026. Фигурное катание. Командный турнир. Список выступающих 8 февраля:

Парное катание, произвольная программа

1. Элли Кам/Дэниэл О'Ши (США).
2. Лия Перейра/Трент Мишо (Канада).
3. Сара Конти/Никколо Мачии (Италия).
4. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия).
5. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония).

Женщины, произвольная программа

1. Мэдлин Шизас (Канада).
2. Анастасия Губанова (Грузия).
3. Лара Наки Гутманн (Италия).
4. Эмбер Гленн (США).
5. Каори Сакамото (Япония).

Мужчины, произвольная программа

1. Ника Эгадзе (Грузия).
2. Маттео Риццо (Италия).
3. Стивен Гоголев (Канада).
4. Илья Малинин (США).
5. Сун Сато (Япония).

Материалы по теме
Гуменник мог бороться с Кагиямой, но Юме даже Малинин уступает 10 баллов! Что происходит?
Гуменник мог бороться с Кагиямой, но Юме даже Малинин уступает 10 баллов! Что происходит?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android