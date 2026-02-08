Скидки
Фигурное катание. Командные соревнования. День 3
Главная Олимпиада 2026 Новости

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 8 февраля 2026 года

Расписание соревнований с участием россиян на Олимпиаде 2026 на 8 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 8 февраля, в Италии пройдёт пятый соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием стартов, в которых примут участие российские спортсмены.

Олимпиада-2026. Расписание стартов россиян на 8 февраля (время — московское):

Горнолыжный спорт (в соревнованиях примет участие Юлия Плешкова)
13:30. Скоростной спуск, женщины.

Лыжные гонки (в старте примет участие Савелий Коростелёв)
14:30. Скиатлон (2х10 км).

Санный спорт (в соревнованиях примет участие Павел Репилов)
19:00. Одноместные сани, мужчины, 3-я попытка.
20:34. Одноместные сани, мужчины, 4-я попытка.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

